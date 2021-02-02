Son dakika 3. sayfa: - Sel sularında mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: - Sel sularında mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı

02.02.2021 21:15

Son dakika 3. sayfa haberi... - Sel sularında mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sel suları altında kalan evlerinde mahsur kalan anne ve oğlu Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Manisa'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli...

- Sel sularında mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sel suları altında kalan evlerinde mahsur kalan anne ve oğlu Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

MANİSA - Manisa'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli sağanak yağışlardan dolayı Kırkağaç ilçesinde etrafı suyla kaplanan evlerinde mahsur kalan anne ve oğlu Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve hala devam eden kuvvetli sağanak yağışta 96 kilogramla metrekareye en fazla yağışın düştüğü Kırkağaç ilçesinde sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi MASKİ Su Arıtma Deposu Mevkiindeki evlerinde mahsur kalan anne Mesude Ataker ve oğlu Hasan Erim Ataker Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları evden kurtarıldı. Bir itfaiye erinin çocuğu kucağına aldığı diğerinin de anneyi kolundan tutarak götürdüğü o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Evlerinden alınan anne ve oğlu güvenliye bölgeye çıkarıldı.

Son dakika 3. sayfa: - Sel sularında mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı

Kırkağaç, İtfaiye, Manisa, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: - Sel sularında mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı - Son Dakika


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