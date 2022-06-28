Selde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Selde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

28.06.2022 13:46

Selde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor Kastamonu'nun Küre ilçesinde yükselen sel sularını görüntülemek isterken dengesini kaybedip sel sularına kapılan kayıp vatandaşı arama çalışmaları hızkesmeden sürüyor.

Selde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde yükselen sel sularını görüntülemek isterken dengesini kaybedip sel sularına kapılan kayıp vatandaşı arama çalışmaları hızkesmeden sürüyor.

Kastamonu il genelinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan sağanak yağış sonucu birçok bölgede sel felaketi ve su baskınları meydana geldi. Yolların çöktüğü ilçelerin Kastamonu kent merkezi ile bağlantısı kesildi. Yaşanan sel felaketinin ağır tahribat oluşturduğu ilçelerden bir tanesi de Küre ilçesi oldu.Dün yağan şiddetli yağış sonrasında Küre'de dereler taştı. İnebolu yolunda heyelanlar meydana geldi. İhsangazi ilçesinden Küre İkizciler Köyüne orman kesimi işi için gelen Recep Bakırcı isimli vatandaş, İkizce Deresi'nde yaşanan su yükselmesini görüntülemek istedi. Merakla dere kenarına kadar gelen Recep Bakırcı bir anda dengesini kaybederek sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopter destekli gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinden sonuç alınamaması üzerine bölgeye özel ekip sevk edildi.

Bakırcı'yı aramak için Ankara'dan Kastamonu'ya gönderilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Kastamonu JAK ekipleri ile JÖAK Su Altı Arama Ekipleri bölgeye gelerek arama çalışmalarına başladı. Kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı, Küre İkizce Köyü Deresi ve çevresinde arama çalışmaları devam ediyor.

" Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor"

İçişleri Süleyman Soylu da Küre'de sele kapılan Recep Bakırcı için sosyal medya hesabından açıkama yaptı.Bakan Soylu yaptığı açıklamasında, "Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle; Kastamonu Küre İkizciler Köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı, Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor Rabbim, 2 vatandaşımıza da sağ salim ulaşmayı nasip eylesin" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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