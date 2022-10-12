Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Akhisar ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 5 parça halinde 26,52 gram metamfetamin, 13 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 2 adet makas ve 7 bin 305 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Ö.Ö. (22) isimli şahıs 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA