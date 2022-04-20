Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu

20.04.2022 11:14
Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberler: KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki serada çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki serada çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Seranın kullanılamaz hale geldiği yangın, Sakarya ve Kocaeli'den bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Maşukiye Mahallesi Garaj Sokak'ta bulunan bir serada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö. isimli vatandaşa ait olan serada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Sakarya ve Kocaeli'den itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı, dumandan kimsenin etkilenmediği öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu
Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu
Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu
Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu
Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu
Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu

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Sakarya, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Serada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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