Son dakika 3. sayfa: Sigara vermeyen market çalışanına saldırı kamerada - Son Dakika

Karabük'te yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yarı ücretini verip sigara almak isteğini kabul etmeyen market çalışanına saldırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi iddiaya göre yarı ücretini verip sigara almak istedi. Market çalışanı bunu kabul etmeyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yabancı uyruklu öğrenci market çalışanına saldırdı. Müşterilerin ayıramadığı kavga bir süre sonra kendiliğinden sona erdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yabancı uyruklu öğrenciyi polis merkezine, elinden yaralanan market çalışanı ise hastaneye götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK