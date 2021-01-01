Son dakika 3. sayfa: Siirt'te DEAŞ terör örgütüne operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Siirt'te DEAŞ terör örgütüne operasyon: 5 gözaltı
01.01.2021 00:02
Son dakika haberler... Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünü yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünü yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğümüz Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince 31 Aralık 2020 tarihinde ilimiz merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınmış olup, işlemleri devam etmektedir. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konulmuştur" denildi. - SİİRT
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