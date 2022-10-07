Siirt haberleri | Siirt'te eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika
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Siirt haberleri | Siirt'te eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

07.10.2022 10:53

Siirt haberi... Siirt'te eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı Siirt'te bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Siirt'te eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

SİİRT - Siirt'te bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Siirt kent merkezi Ulus Mahallesi'nde evine yılanın girdiğini gören ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Hemen harekete geçen itfaiye ekipleri, yılanın bulunduğu yeri belirlerdi. Uzun uğraşlar sonucu boyu yaklaşık 1 metre olan yılan saklandığı yerden çıkartıldı.

Torbaya koyulan yılan yerleşim yerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Siirt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt haberleri | Siirt'te eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika

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