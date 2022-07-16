Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah doğru kent merkezi Tınaztepe Mahallesinde meydana geldi. 31 AGS 923 plakalı araç sürücü İsmail E., yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü İsmail E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı İsmail E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Siirt'te kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

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