Son dakika 3. sayfa: Siirt'te kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Siirt'te kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı

16.07.2022 10:22
Son dakika 3. sayfa: Siirt'te kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı

Son dakika haberi: Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah doğru kent merkezi Tınaztepe Mahallesinde meydana geldi. 31 AGS 923 plakalı araç sürücü İsmail E., yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü İsmail E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı İsmail E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Siirt'te tarım aracı devrildi: 2'si kadın, 3 yaralı Son dakika haberi: Siirt'te tarım aracı devrildi: 2'si kadın, 3 yaralı Son dakika haberleri | Siirt'te tandırdan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu Son dakika haberleri | Siirt'te tandırdan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu
Kaynak: İHA

Tragger, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Siirt'te kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
09:04 İzmit'te sır olay! Yaşlı kadın evin salonunda çıplak ve ölü halde bulundu
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
08:32 Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar: Biraz yeşil biraz aşk
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 10:40:44. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Siirt'te kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement