Son dakika 3. sayfa: Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

21.12.2020 21:27
Son dakika 3. sayfa: Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siirt'te meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Siirt'te meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezine bağlı Akyamaç köyü yolunda meydana geldi. Zahir Arat yönetimindeki 35 HA 5792 plakalı otomobil, köy girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Arat yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Arat, ekiplerce çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Son dakika 3. sayfa: Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Otomobil, Siirt, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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