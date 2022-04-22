Son dakika 3. sayfa: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askerlerin yemin törenine katıldı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askerlerin yemin törenine katıldı

22.04.2022 13:05
Son dakika 3. sayfa: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askerlerin yemin törenine katıldı

Son dakika haberlerine göre Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan askerlerin yemin törenine katıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan askerlerin yemin törenine katıldı.

3. Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen yemin töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tören geçidi ve gösterilerin ardından bayrak ve silah üzerine ellerini koyarak yemin eden er ve erbaşlar adına yaş kütüğüne plaket çakıldı. Vali Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri, eğitimlerini başarıyla tamamlayan askerlere başarı belgelerini takdim etti. Vali Hacıbektaşoğlu, yemin törenine katılan ailelerle de yakından ilgilenerek, hayırlı tezkereler temennisinde bulundu. Tören, resmigeçitle sona erdi.

Törene, 3. Komanda Tugay Komutan Vekili Albay Gaffar Gören, İl Jandarma Komutan Yardımcı Albay Zekeriya Tor ve asker aileleri katıldı. - SİİRT

Son dakika 3. sayfa: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askerlerin yemin törenine katıldı
Son dakika 3. sayfa: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askerlerin yemin törenine katıldı
Son dakika 3. sayfa: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askerlerin yemin törenine katıldı
Son dakika 3. sayfa: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askerlerin yemin törenine katıldı

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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu gazetecilerle iftarda bir araya geldi Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu gazetecilerle iftarda bir araya geldi

Osman Hacıbektaşoğlu, İstiklal Marşı, Komando, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askerlerin yemin törenine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askerlerin yemin törenine katıldı - Son Dakika
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