Son dakika 3. sayfa: Silahı tutukluk yaptı, eşini sokak ortasında böyle vurdu...Dehşet anları kamerada - Son Dakika

Silahı tutukluk yaptı, eşini sokak ortasında böyle vurdu...Dehşet anları kamerada

Alkollü eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadın ağır yaralandı, o anlar vatandaşlarca görüntülendi

Alkollü zanlı vatandaşların yardımıyla polis tarafından yakalandı

Eşini 3 yerinden vuran zanlının peş peşe ateş ederken silahının tutukluk yapması dikkat çekti

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde alkollü adam, eşini silahla ağır yaraladı. Sokak ortasındaki dehşet anları anbean kameraya yansıdı. Zanlı, çok geçmeden vatandaşların yardımıyla polis tarafından gözaltına alındı. Eşini üç yerinden vuran zanlının peş peşe ateş ederken silahının tutukluk yapması ise dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, olay Hisar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 60 yaşındaki alkollü Kadir Gedik sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin Gedik ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası Kadir Gedik, silahla eşini göğsünden, kolu ve parmağından silahla vurup ağır yaraladı. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen zanlı vatandaşların yardımıyla kısa sürede müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralı Tülin Gedik Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, alkollü Kadir Gedik sorgulanmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yoğun bakımdaki mağdurenin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.