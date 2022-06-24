Son dakika 3. sayfa: Silahla tehdit, mala zarar verme zanlısı iki kişi silah ve mühimmatlarla yakalandı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Silahla tehdit, mala zarar verme zanlısı iki kişi silah ve mühimmatlarla yakalandı

24.06.2022 10:41
Son dakika 3. sayfa: Silahla tehdit, mala zarar verme zanlısı iki kişi silah ve mühimmatlarla yakalandı

Son dakika haberleri... Kütahya'da işyerinin camlarını kırarak zarar veren ve sosyal medyadan tüfek ve tabanca ile resim paylaşan iki şahıs, polisin kovalamacası sonucu silah ve mühimmatlarla birlikte yakalandı.

Kütahya'da işyerinin camlarını kırarak zarar veren ve sosyal medyadan tüfek ve tabanca ile resim paylaşan iki şahıs, polisin kovalamacası sonucu silah ve mühimmatlarla birlikte yakalandı.

İl Merkezinde bir işyerinin camlarını kırarak zarar veren ve sosyal medyadan tüfek ve tabanca ile resim paylaşan F.M. (23) ve F.Q. (27) isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kovalamaca sonucu yakalandı. F.Q.'dan bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet dolu fişek, F.M.'den bir adet ruhsatsız otomatik şarjörlü av tüfeği, 4 adet dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Silahla tehdit, mala zarar verme zanlısı iki kişi silah ve mühimmatlarla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Silahla tehdit, mala zarar verme zanlısı iki kişi silah ve mühimmatlarla yakalandı - Son Dakika
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