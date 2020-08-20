Son dakika 3. sayfa: Silahlı saldırı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 6 Ağustos Perşembe günü Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi 'nde yürüyen Kamil G.'nin (36) bir iş yeri önünde silahla yaralanması olayı ile ilgili çalışma başlatılmıştı. Ekipler, silahlı saldırı olayının şüphelisi E.B.'yi kent merkezinde saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir 'de, iş yeri önünde bir şahsın silahlı saldırı sonucu yaralanması olayının şüphelisi polisin ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:17

Kaynak: İHA

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