Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Simav'a bağlı Yemişli köyü Güpdere mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası olan Abdullah Çetin (38) yönetimindeki 10 VA 571 plakalı traktör, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Çetin olay yerinde hayatını kaybetti.
Çetin'in cenazesi Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Simav'da traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika