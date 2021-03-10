Son dakika 3. sayfa: Sınırda uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Sınırda uyuşturucu operasyonu
10.03.2021 18:07
Son dakika haberler... Suriye'den Türkiye'ye getirilen 7 kilo 850 gram kubar esrar ve 7 bin 983 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Suriye'den Türkiye'ye getirilen 7 kilo 850 gram kubar esrar ve 7 bin 983 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kilis, 1'inci Hudut Alayı sorumluluk sahasından Suriye'den Türkiye'ye getirilen 7 kilo 850 gram kubar esrar ve 7 bin 983 adet uyuşturucu hap hudut birlikleri tarafından ele geçirildi. Yakalanan hap ile esrar maddesi İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS
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