Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nca Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan imal ve ticareti operasyonunda 28 adet psikotrop hap, 3 kilogram kıyılmış tütün ve 3 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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