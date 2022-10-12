Son dakika 3. sayfa: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

12.10.2022 13:03
Son dakika 3. sayfa: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberler... Sinop'un Boyabat ilçesinde yürütülen uyuşturucu madde imal ve ticareti operasyonunda 28 psikotrop hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yürütülen uyuşturucu madde imal ve ticareti operasyonunda 28 psikotrop hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nca Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan imal ve ticareti operasyonunda 28 adet psikotrop hap, 3 kilogram kıyılmış tütün ve 3 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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