Son dakika 3. sayfa: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

18.10.2022 17:39
Son dakika 3. sayfa: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler: Sinop merkez ve Erfelek'te 5 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yaklaşık 3 kilo kubar esrar ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Sinop merkez ve Erfelek'te 5 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yaklaşık 3 kilo kubar esrar ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ve Erfelek'te uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 2 kilo 868 gr kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu elde edildi. Ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve 7 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Kenevir, Erfelek, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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