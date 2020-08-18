Son dakika 3. sayfa: Sirenler bu kez mutluluk için çaldı...İtfaiye aracı gelin arabası oldu - Son Dakika

Sirenler bu kez mutluluk için çaldı... İtfaiye aracı gelin arabası oldu

Gelin arabası olan itfaiyeyi gören vatandaşlar şaşkınlıkların gizleyemedi

Nikahı Belediye Başkanı kıydı

ÇORUM - Çorum Belediyesinde görevli itfaiye eri düğününde "gelin arabası" olarak itfaiye aracını tercih etti.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli Turgut Musab Özkan hayatını Sema Saygın ile dünya evine girdi. İtfiye eri Özkan, görevde kullandığı aracı gelin arabası yapmak isteğini İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı'ya iletti. Bunun üzerine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'la görüşen Balcı, gerekli izinlerin verilmesinin ardından mesai arkadaşlarıyla birlikte itfaiye aracını gelir arabası gibi süsletti.

Buharevler mahallesindeki gelin evine giderek Sema Saygın'ı alan Özkan ve mesai arkadaşları yakınlarının alkışları arasında yangına gider gibi sirenleri açık bir şekilde şehir turu attı.

Genç çiftin mutluluğuna eşlik eden ve siren sesleri eşliğinde süslenmiş itfaiye aracını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İtfaiye Müdürlüğü(nde 5.5 yıldır görev yaptığını dile getiren damat Turgut Musab Özkan, "Hep ub araçlarla yangına gidiyoruz. Hep kötü olaylara gidiyoruz. Bugün güel ve hayırlı bir iş için kullanalım dedik. İzin istedik. Allah razı olsun hem Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın hem de itfaiye müdürümüz Adil Rahmi Balcı bu talebimizi geri çevirmedi. İtfaiye aracını hazırlayan ve beni bir an olsun yalnız bırakmayan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Gelin Sema Saygın da, yakınlarının hiçbirisinin düğününde böyle bir gelin arabası görmediğini belirterek, "Tanıdığımda bana çok ilginç gelmişti. İtfaiye aracıyla düğün salonuna gideceğimizi söylediğinde de çok şaşırmıştım" ifadelerini kullandı.

Nikahı başkan Aşgın kıydı

Genç çiftin nikahını ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Bugün kendileri için özel ve güzel bir gün olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, "Kıymetli mesai arkadaşımızın nikahını kıyacağız. Her genç kızın kalbinde beyaz atlı bir prens vardır. Ama burada bir baktık ki kırmızı bizim başarılı çalışmalarıyla gurur duyduğumuz itfaiye aracı var. Aralarındaki sevgi, muhabbet ateşi hiç sönmesin. Rabbimde kaza bela yangın bir felaket vermesin. Allah bütün çalışanlarımızdan razı olsun. Görevi başında şehit olan itfaiyecilerimize de Allahtan rahmet diliyoruz. İtfaiyemiz belediyemizin gurur kaynağı kurumlarından bir tanesi. Allah bir ömür boyu etsin" diye konuştu.