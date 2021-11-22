Son dakika: Terör operasyonu: 28 gözaltı - Son Dakika

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 28 kişinin gözaltına alındığı, 4'ünün tutuklandığı bildirildi.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 15 - 21 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili İl birimine teslim edildi. 16 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

(Melih Yiğit/ İHA)