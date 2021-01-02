Sokağa çıkma kısıtlamasında maçtan dönenler cezadan kurtulamadı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında maçtan dönenler cezadan kurtulamadı

02.01.2021 09:48

Sokağa çıkma kısıtlamasında maçtan dönenler cezadan kurtulamadı Ceza kesilen vatandaş: "Yasak olduğunu biliyorduk, cezamızı yiyoruz" Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında maçtan döndüklerini söyleyen 5 kişiye polis ekiplerince yaklaşık 15 bin lira para cezası uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında maçtan dönenler cezadan kurtulamadı

Ceza kesilen vatandaş: "Yasak olduğunu biliyorduk, cezamızı yiyoruz"

İSTANBUL - Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında maçtan döndüklerini söyleyen 5 kişiye polis ekiplerince yaklaşık 15 bin lira para cezası uygulandı. Ceza yazılan vatandaş, "Yasak olduğunu biliyorduk, şimdi de cezamızı yiyoruz" dedi.

Korona virüs ile mücadelede tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetim yaptı. Uygulamada noktalarında durdurulan vatandaşlara izin belgelerinin olup olmadığı soruldu. İzin belgesi bulunan vatandaşların geçişlerine izin verilirken, izin belgesi bulunmamasına rağmen dışarıda olan vatandaşlar cezadan kurtulamadı.

Polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta bulunan 5 kişi, kısıtlama olmasına karşın maçtan döndüklerini söyledi. Maç bahanesiyle cezadan kurtulamayan şahıslara toplamda yaklaşık 15 bin lira para cezası uygulandı.

Basın mensuplarının çekmesini isteyemeyen vatandaş, 'yasak olduğunu bilmiyor musunuz?' üzerine, 'biliyorduk şimdi de cezamızı yiyoruz' dedi. Maskesiz dolaşan iki vatandaşa da para cezası kesilirken, marketten döndüğünü iddia eden ve kimliği olmayan yabancı uyruklu şahsa da para cezası yazıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında maçtan dönenler cezadan kurtulamadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında maçtan dönenler cezadan kurtulamadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında maçtan dönenler cezadan kurtulamadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında maçtan dönenler cezadan kurtulamadı

Para Cezası, Arnavutköy, Polis, Ceza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokağa çıkma kısıtlamasında maçtan dönenler cezadan kurtulamadı - Son Dakika


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