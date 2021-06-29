Son dakika haberi! Sokak operasyonlarında bir haftada 3 bin 664 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, 73 ilde uygulanan "Sokak" operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 664 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 73 ilde düzenlediği "Sokak" operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 664 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Söz konusu operasyonlarda; 289 kilogram eroin, 42 kilogram esrar, 61 kilogram bonzai, 19 kilogram metamfetamin, 1 kilogram skunk, 160 bin adet sentetik ecza, 21 bin adet ecstasy, 730 kök kenevir, 12 kilogram kimyasallar, 5 kilogram kokain, 31 adet tabanca/tüfek, 1 kilogram afyon sakızı ve 49 bin 5 TL ele geçirildi.

(Ali Nargüner/İHA)