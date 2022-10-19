Son dakika haber | Antalya'da sokak satıcılarına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber | Antalya'da sokak satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

19.10.2022 20:14

Son dakika haberleri: Antalya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla şehre uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak 14-15 Ekim 2022 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 1080 ml sıvı metamfetamin maddesi, bin 585 gram metamfetamin maddesi, 10 gram kokain maddesi, 14 gram eroin maddesi, 3 adet sentetik ecza, 1 adet makas ve 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 835 TL para ele geçirildi.

Şüpheli F.F., U.B., B.K., S.T., A.B. ve E.S. "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Antalya'da sokak satıcılarına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

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