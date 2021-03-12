Aydın 'ın Söke ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan drone destekli trafik denetiminde 20 sürücüye 5 bin 598 lira ceza uygulandı.

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Söke'de drone ile yapılan trafik denetimde 20 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

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