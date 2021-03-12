Son dakika haberi! Söke'de drone ile yapılan trafik denetimde 20 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Söke'de drone ile yapılan trafik denetimde 20 sürücüye ceza kesildi
12.03.2021 17:28
Son dakika haberler: Aydın'ın Söke ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan drone destekli trafik denetiminde 20 sürücüye 5 bin 598 lira ceza uygulandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan drone destekli trafik denetiminde 20 sürücüye 5 bin 598 lira ceza uygulandı.
Söke Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Söke-Milas kara yolunda drone destekli denetim yapıldı.
Gerçekleşen denetimlerinde Muradiye Kavşağı'ndan kurallarına uymayan 20 sürücüye toplam 5 bin 598 lira ceza kesildi.
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