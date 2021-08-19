Somali'de restorana intihar saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan bir restorana düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Somali'nin başkent Mogadişu'daki Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı karargahının yakınında bulunan restorana intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybetti, 3 kişinin de yaralandığı aktarılırken, hayatını kaybedenler arasında 1 askerin olduğu bildirildi.

Patlamanın ardından güvenlik güçleri, bölgeyi kordon altına alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırının intihar yeleği giyen bir kişi tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)