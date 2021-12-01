Son 24 saatte korona virüsten 196 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

- Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 196 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 556 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 1 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 22 bin 556 tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 oldu. Bir günde toplam 355 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 113 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,37 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,69 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 516 bin 813'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsler, gribe yol açan Influenza'daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın" dedi.

(İHA)