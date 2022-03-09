Son dakika 3. sayfa: Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 2 gözaltı

09.03.2022 14:39
Son dakika 3. sayfa: Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 2 gözaltı

Son dakika haberleri... Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arguvan ve Battalgazi ilçelerinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 şahsa, eşzamanlı operasyon yapıldı.

Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda mahkeme kararıyla yasaklanmış yayın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların adli işlemleri devam ediyor. - MALATYA

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Malatya, Terör, Medya, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika


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