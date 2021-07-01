Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Sultanahmet patlaması davasında gerekçeli karar - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Sultanahmet patlaması davasında gerekçeli karar

01.07.2021 22:49

Son dakika habere göre Sultanahmet patlaması davasında gerekçeli karar Sultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak 2016 tarihinde DAEŞ tarafından gerçekleştirilen canlı bomba saldırısına ilişkin karara bağlanan davada gerekçeli karar açıklandı.

Sultanahmet patlaması davasında gerekçeli karar

İSTANBUL - Sultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak 2016 tarihinde DAEŞ tarafından gerçekleştirilen canlı bomba saldırısına ilişkin karara bağlanan davada gerekçeli karar açıklandı.

Sultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak 2016 tarihinde terör örgütü DAEŞ üyesi Nabil Fadlı tarafından gerçekleştirilen, 12 Alman vatandaşının öldüğü, 16 kişinin ise yaralandığı canlı bomba saldırısı davası, İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülerek karara bağlanmıştı. İstanbul Bölge Adliyesi 2'nci Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından 25 Mart'ta karara bağlanan davada, mahkeme 4 sanığı ağırlaştırılmış müebbet ile 328 yıl 4'er ay, bir sanığı ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

"Terörizm hesaplı bir şiddettir"

Karara bağlanan davanın 168 sayfalık gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, "Terör eylemlerinde, psikolojik sonuçlar fiziksel hedeflerden çok daha önemlidir. Terörizm hesaplı bir şiddettir. Amacı, olabildiğince çok insan öldürmek değil, kitlelerin eylemlerinden etkilenmesini sağlamaktır. Kitlelerin dehşete kapılmasını, bir umutsuzluk içinde 'teröristin isteklerine boyun eğmesinden başka çare olmadığını' düşünmesini sağlamaktır. Bu özelliği ile terörizm, uluslararası bir nitelik kazanmış olup çok sayıda devlet tarafından politikalarını yaşama geçirme yöntemi olarak yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Yine terörizm özellikle 11 Eylül 2001'de ABD'deki Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yapılan terörist saldırılardan sonra küresel bir boyut kazanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Canlı bombanın uzun süre saklandığı vurgulandı

IŞİD'in Türkiye'de gerçekleştirdiği beş eyleminin anlatıldığı gerekçeli kararda, Sultanahmet'teki eylemi gerçekleştiren canlı bomba Nabıl Fadlı'nın IŞİD/DEAŞ saflarında çok sayıda çatışmaya katıldığı, son olarak ise DEAŞ'ın Halep Kuveyris Havaalanı civarında gerçekleştirdiği operasyonlara katıldığı vurgulandı. Fadlı'nın uzun süre saklandığının belirtildiği kararda, 2015 yılı Aralık ayının ilk haftası içerisinde Minbiç'te görülmesine karşın, Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirdiği saldırıya kadar geçen sürede ortaya çıkmadığı anlatıldı.

Kalabalığın yoğun olduğu yerlerin fotoğrafları ele geçirildi

Nabıl Fadlı'nın kaldığı yerde ele geçirilen dijital materyaller arasında İstiklal Caddesi, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii, Dikilitaş ve kilise gibi insanların kalabalık olduğu turistik, tarihi ve dini mekanların fotoğraflarının olduğunun kaydedildiği gerekçeli kararda, eylemin gerçekleştirildiği bölgeye yakın olan Ayasofya Camii'nin farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarının da olduğu, fotoğrafların üzerinde Ayasofya giriş-çıkış kapısı ve emniyet arabaları şeklinde işaretlemeler yapıldığı vurgulandı.

IŞİD'in amacının Müslüman devletleri yıkmak olduğu kaydedildi

Gerekçeli kararda, sanıkların üyesi oldukları silahlı terör örgütü IŞİD'in amacının dünya üzerinde Müslüman devletlerin yönetimlerini yıkıp, yerine radikal selefi görüşler doğrultusunda bir devlet kurmak olduğunun anlatıldı. Kararda, sanıkların eylemlerinin bir bütün olarak 'Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar' başlığı altında düzenlenen 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek' suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Son dakika 3. sayfa: Sultanahmet patlaması davasında gerekçeli karar
Son dakika 3. sayfa: Sultanahmet patlaması davasında gerekçeli karar
Son dakika 3. sayfa: Sultanahmet patlaması davasında gerekçeli karar
Son dakika 3. sayfa: Sultanahmet patlaması davasında gerekçeli karar

Sultanahmet, Bomba, Ocak, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Sultanahmet patlaması davasında gerekçeli karar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi! Antrenman formasındaki yıldız detayı gözlerden kaçmadı 23:06 Fenerbahçe sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi! Antrenman formasındaki yıldız detayı gözlerden kaçmadı Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'le 2 yıllık anlaşmaya vardı 22:30 Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'le 2 yıllık anlaşmaya vardı Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti 22:19 Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu 22:16 İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kuyt, geçirdiği göz kapağı ameliyatı sonrası değişen görüntüsüyle dikkat çekti 21:45 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kuyt, geçirdiği göz kapağı ameliyatı sonrası değişen görüntüsüyle dikkat çekti ABD'den küstah rapor! Türkiye, 21:10 ABD'den küstah rapor! Türkiye, "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine alındı
Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu 20:47 Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı 20:03 Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı

Son Dakika Haberleri
18:55 Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı
18:53 Boşanmak isteyen eşinin boğazını kesti! Cani koca eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi
18:50 Elmalı davasında sanık anne, babaanneyi suçladı: İfadeler ve çizimler ezberletilmiş
18:46 Fenerbahçe taraftarı, Christoph Daum'u yeniden takımın başında görmek için binlerce paylaşım yaptı
18:11 Muğla'dan bisikletle Ali Koç'u görmeye geliyor! Amacı her ilde F.Bahçe adına kütüphane açılması
18:06 Altının kilogramı 496 bin 240 liraya çıktı
17:41 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi
17:40 Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın
17:34 Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı
17:00 G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı
İç kanama geçiren Ferhan Şensoy'la ilgili sevindiren haberi kızı Derya verdi: Babamın durumu iyi İç kanama geçiren Ferhan Şensoy'la ilgili sevindiren haberi kızı Derya verdi: Babamın durumu iyi         
23:08
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranı 5 Temmuz'dan sonra belli olacak SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranı 5 Temmuz'dan sonra belli olacak         
22:25
Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı         
22:17
Fransa'da Müslümanları hedef alan Fransa'da Müslümanları hedef alan "ayrılıkçılık" yasa tasarısı Ulusal Meclis'te bir kez daha onaylandı         
21:48
Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu         
21:37
Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı         
21:08
Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı         
20:34
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Dev satış için imzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı Dev satış için imzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı         
18:31
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 23:16:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika 3. sayfa: Sultanahmet patlaması davasında gerekçeli karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement