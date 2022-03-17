Sultanbeyli'de kaçak cinsel performans ürünü imalathanesine baskın - Son Dakika
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Sultanbeyli'de kaçak cinsel performans ürünü imalathanesine baskın

17.03.2022 10:03

Sultanbeyli'de kaçak cinsel performans ürünü imalathanesine baskın 160 kolide 96 bin paket ürünün piyasa değeri 10 milyon TL Sultanbeyli'de, içerisine katkı maddeleri eklenen cinsel performans artırıcı ürünlerin kaçak şekilde üretildiği iş yerine polis tarafından operasyon düzenlendi.

Sultanbeyli'de kaçak cinsel performans ürünü imalathanesine baskın

160 kolide 96 bin paket ürünün piyasa değeri 10 milyon TL

İSTANBUL - Sultanbeyli'de, içerisine katkı maddeleri eklenen cinsel performans artırıcı ürünlerin kaçak şekilde üretildiği iş yerine polis tarafından operasyon düzenlendi. 160 kolide bulunan toplam 96 bin paket ürün operasyonda ele geçirilirken, ürünün imalatını yapan şüpheli şahıs yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL'yi bulan cinsel performans artırıcı ürünlerin Cezayir'e götürülmek üzere hazırlandığı öğrenildi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan ve bitkisel ürün üretimi yapılan bir iş yerinde, iş yeri sahibi E.A. tarafından kaçak şekilde cinsel performans artırıcı ürün üretildiği bilgisi üzerine polis çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışma yürüten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde iş yerine operasyon düzenledi.

160 koli, 96 bin paket

Düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi E.A. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda, çeşitli makineler ile macun olarak üretilen ve 160 koliye koyulmuş halde toplamda 96 bin paket cinsel performans artırıcı ürün ele geçirildi. Kaçak şekilde üretilen ürünlerin, ilaçlarda kullanılan sildenafil ve tadalafil maddelerinin içerisine eklenerek imal edildiği anlaşıldı.

Piyasa değeri 10 milyon TL

Kaçak şekilde üretilen cinsel performans artırıcı ürünlerin, ülke dışına çıkarılarak Cezayir'e götürülmek üzere paketlendiği öğrenildi. Öte yandan üretilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi.

Sultanbeyli'de kaçak cinsel performans ürünü imalathanesine baskın
Sultanbeyli'de kaçak cinsel performans ürünü imalathanesine baskın
Sultanbeyli'de kaçak cinsel performans ürünü imalathanesine baskın
Sultanbeyli'de kaçak cinsel performans ürünü imalathanesine baskın
Sultanbeyli'de kaçak cinsel performans ürünü imalathanesine baskın
Sultanbeyli'de kaçak cinsel performans ürünü imalathanesine baskın

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Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de kaçak cinsel performans ürünü imalathanesine baskın Son dakika haberleri... Sultanbeyli'de kaçak cinsel performans ürünü imalathanesine baskın VAN'DA BİR EVE YAPILAN BASKINDA 32 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI VAN'DA BİR EVE YAPILAN BASKINDA 32 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de kaçak cinsel performans ürünü imalathanesine baskın - Son Dakika


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