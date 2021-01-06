Sultangazi'de gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

Sultangazi'de gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

06.01.2021 23:45

Sultangazi'de aynı apartmanda oturan komşular arasında gürültü yüzünden sözlü tartışma yaşandı.

Sultangazi'de aynı apartmanda oturan komşular arasında gürültü yüzünden sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olay sonrası silahla yaralanan 1 kişi yaşamını yitirirken olayı gerçekleştiren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 21: 30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2205 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde olan bir apartmanın girişinde aynı apartmanda oturan komşular arasında gürültü yüzünden sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü olayda iddiaya göre Mustafa T., isimli şahıs yanında getirdiği silah ile Veli B.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan Veli B., yere yığıldı. Sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Veli B., hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Açılan ateş sonucu hastaneye kaldırılan Veli B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren şahıs Mustafa T., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Sultangazi'de gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Sultangazi'de gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Sultangazi'de gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Sultangazi'de gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Pensilvanya Valisi Tom Wolf, Washington'da yaşananları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki kaosa ilişkin açıklama: Endişeyle takip ediyoruz Son Dakika! Destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Trump'tan ilk açıklama: Barışçıl kalın ABD'de seçim kaosu! Trump destekçileri Kongre binasını bastı Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın: Mandzukic ile ilgileniyoruz Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye hava katar Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye hava katar         
23:55
ABD'de işler çığırından çıktı! Kongre binasında silahlar çekildi, kan aktı ABD'de işler çığırından çıktı! Kongre binasında silahlar çekildi, kan aktı         
23:17
Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımıyla büyüledi Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımıyla büyüledi         
23:00
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kıyafetini değiştirip polise teslim oldu Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kıyafetini değiştirip polise teslim oldu         
22:06
Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak         
21:49
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
20:55
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı         
18:41
Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı         
17:46
İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar         
16:03
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 00:01:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei