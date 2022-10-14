Son dakika 3. sayfa: Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı

14.10.2022 00:57
Son dakika 3. sayfa: Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı

Son dakika haberi: İstanbul Sultangazi'de 2 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

İstanbul Sultangazi'de 2 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Dumanla dolan binada mahsur kalan yabancı uyruklu 10 kişi, inşaata malzeme taşıyan vinç yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Uğurmumcu Mahallesi 2129 Sokak'taki 2 katlı binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası alevler büyüyerek elektrik kablolarında patlamalara neden oldu. Bir süre sonra bodrum katından yükselen dumanlar, binaya doldu. Bu esnada üst katta yaşayan yabancı uyruklu yaklaşık 10 kişi içeride mahsur kaldı. Pencereye koşan bina sakinleri, çevreden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangını fark eden ve aynı sokakta bir inşaata malzeme taşıyan vinç operatörü mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Mahsur kalan vatandaşlar vinç yardımı ile dışarı çıkarılırken, bir kadının ise bavulunu kurtarmaya çalıştığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayı anlatan İlhami Yıldız isimli vatandaş, "Yaklaşık yarım saat kadar önce aşağıdan duman çıkmaya başladı. Üstü ise fırın sanırım aşağıdan tutuşmaya başladı. Odunlardan dolayı üst katta ise göçmenler kalıyor. İleride ise inşaat vardı oradan sepetli vinç çağırdık ve sepet yardımı ile yabancı uyruklu vatandaşları çıkarttık" dedi.

İnci Gürses isimli vatandaş ise, "Sabah çığlık ile uyandık kadının birisi hamile birisi yaşlı birisi ise kızıydı. Kadınların bağırması ile uyandık ve baktık ki her yer duman içindeydi. Naylon kokuları geliyordu ona uyandık. Ne oldu nereden yangın çıktı bilmiyoruz. Vinç geldi ve hepsini ve yandaki zencileri de indirdi" diye konuştu.

Nuray Bayındır isimli vatandaş ise "Gerçekten çok çaresizlerdi çığlık çığlığa yanlarında ise zenciler oturuyordu. Onlar da ne olduğunu anlayamadılar. Hepimiz bağırdık. Elhamdülillah kurtuldular. Yangının nasıl çıktığını onlar bile anlayamadı şok içindeler" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı Son dakika haberi! TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı Muğla haber... Muğla'daki camide çıkan yangın korkuttu Muğla haber... Muğla'daki camide çıkan yangın korkuttu
Kaynak: İHA

Sultangazi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:40 Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı
08:12 Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü
08:10 Basın Kanunu yasalaştı! İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına girdi
08:01 Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim
07:55 Uraz Kaygılaroğlu'dan oje tepkilerine cevap: Güzel yanlarımı örnek alın
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:14 Ukrayna'dan çarpıcı iddia: TürkAkım boru hattına Rusya saldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 08:49:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement