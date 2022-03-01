Son dakika 3. sayfa: Şüpheli şahıslar üzerinde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Şüpheli şahıslar üzerinde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi

01.03.2022 12:19
Son dakika 3. sayfa: Şüpheli şahıslar üzerinde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda 7 adet tabanca, çok sayıda mermi ve 1 adet balta ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda 7 adet tabanca, çok sayıda mermi ve 1 adet balta ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince Tepebaşı ilçesi genelinde çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında polis ekiplerince durdurulan ve üst araması yapılan A.Y. isimli şüpheliden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet mermi, U.A., E.Y., H.Ü. isimli şüphelilerden 2 adet tabanca, 4 adet mermi ve 1 adet balta, E.A. isimli şüpheliden 1 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi, E.B isimli şüpheliden 1 adet ruhsatsız tabanca, F.T. isimli şüpheliden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet mermi, C.A. isimli şüpheliden ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet mermi ve tabanca sürgü takımı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

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Ruhsatsız Silah, Eskişehir, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Şüpheli şahıslar üzerinde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Şüpheli şahıslar üzerinde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi - Son Dakika
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