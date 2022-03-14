Son dakika 3. sayfa: Sürücülerin buz pistine dönen yollarda imtihanı kamerada...Kayan yolcu minibüsü facianın eşiğinden döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Sürücülerin buz pistine dönen yollarda imtihanı kamerada...Kayan yolcu minibüsü facianın eşiğinden döndü

14.03.2022 09:20

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sürücülerin buz pistine dönen yollarda imtihanı kamerada.

Sürücülerin buz pistine dönen yollarda imtihanı kamerada...Kayan yolcu minibüsü facianın eşiğinden döndü

Sürücülerin ve vatandaşların buzlu yollarla imtihanı kameralara yansıdı

KARABÜK - Karabük'te kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle buz pistine dönen yollarda araçların kaza yaptığı ve kaza yapmaktan son anda kurtulduğuna dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kentte dün sabah saatlerindeki kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü. Kayarak sürücülerinin kontrolünden çıkan araçlar kaza yaptı. 100.Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde'de yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkan yolcu minibüsü bir bölümü yolun ortasına kalan diğer yolcu minibüsü ile çarpışmaktan son anda kurtuldu. Facianın eşiğinden dönülen o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Aynı yerde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise araçların kaymasıyla bir vatandaşın yürürken dengesini kaybedip düştüğü ve ilerleyemeyeceğini anlayınca da kayarak geri döndüğü görüldü

Öte yandan Cumhuriyet Mahallesi Enver Kaya Bulvarı'nda geri geri kayan cip, otomobile sonra da işçi taşıyan servis minibüsüne çarparak durabildi.

Son dakika 3. sayfa: Sürücülerin buz pistine dönen yollarda imtihanı kamerada...Kayan yolcu minibüsü facianın eşiğinden döndü
Son dakika 3. sayfa: Sürücülerin buz pistine dönen yollarda imtihanı kamerada...Kayan yolcu minibüsü facianın eşiğinden döndü
Son dakika 3. sayfa: Sürücülerin buz pistine dönen yollarda imtihanı kamerada...Kayan yolcu minibüsü facianın eşiğinden döndü

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Sürücülerin buz pistine dönen yollarda imtihanı kamerada...Kayan yolcu minibüsü facianın eşiğinden döndü Son dakika haberi: Sürücülerin buz pistine dönen yollarda imtihanı kamerada...Kayan yolcu minibüsü facianın eşiğinden döndü Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor

Karabük, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Sürücülerin buz pistine dönen yollarda imtihanı kamerada...Kayan yolcu minibüsü facianın eşiğinden döndü - Son Dakika


Son Dakika
09:15 Rusya Instgram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
09:13 Letonya Savunma Bakanı'ndan SİHA açıklaması: 6 aylığına kendi semalarımızda test edelim!
09:01 Bu çocukların anne babaları Ukrayna-Rusya savaşında öldü! Ukrayna büyükelçisi paylaştı!
08:49 Ünlü Rus ressamın oğlu kendisini fast food zinciri Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi!
08:45 Yoksulluk hallerimiz: 141 bin çocuğa ailesi bakamıyor, 11 milyon kişiye gıda yardımı yapılıyor!
08:42 Ukrayna ordusundan cansız bedenlerle Rusya'ya Z harfi göndermesi!
08:31 Bergen filminde olay çıkardı, Dilber Ay'ın oğlu olduğunu iddia etti!
08:25 Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden karısına baltalı saldırı: Eve alınmayınca kapıyı baltayla kırdı
08:08 Kadirov, Ukrayna'daki birlikleriyle buluştu! Ukrayna güvenliğiyle alay etti, Kiev'e girmek için hazır olduklarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 09:26:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Sürücülerin buz pistine dönen yollarda imtihanı kamerada...Kayan yolcu minibüsü facianın eşiğinden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement