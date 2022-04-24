Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı - Son Dakika
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Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı

24.04.2022 09:56

Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı Turist kadını takip eden iki şahıs cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldı Polis onlarca saatlik güvenlik kamerası izleyerek şüphelileri kıskıvrak yakaladı Taksim'de iki kapkaççı dakikalarca adım adım...

Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı

Turist kadını takip eden iki şahıs cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldı

Polis onlarca saatlik güvenlik kamerası izleyerek şüphelileri kıskıvrak yakaladı

İSTANBUL - Taksim'de iki kapkaççı dakikalarca adım adım takip ettikleri Belarus uyruklu turist kadının cep telefonunu çalarak kaçtı. Kapkaççıların turisti adım adım takip ettikleri ve kadın turistin şahısların kovaladığı anlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi onlarca saatlik güvenlik kamera görüntüsü izleyerek kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde yürüyen Belarus uyruklu Maya S.'nin peşine takılan iki kapkaççı, uzun süre kadın turisti adım adım takip etti. Kapkaççılar turistin kendisini takip ettiğini anlamaması için zaman zaman cadde üzerindeki dükkanlara girip çıktı. Ara sokaklara girin Maya S.'nin peşinden devam eden kapkaççılar, sokağın sakin olduğunu görünce, harekete geçerek turistin cep telefonunu çalarak kaçtı.

Kadın turist kapkaççıları peşlerinden kovaladı

Kapkaç mağduru olan kadın olayın şaşkınlığını üzerinden atarak kapkaççıların peşinden uzun süre koşsa da yakalayamadı. Çevredeki vatandaşlar kadını durdurarak olay hakkında bilgi alıp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu polisi kapkaççıları adım adım takip edip yakaladı

Olayın yaşandığı çevredeki ve kapkaççıların kaçtığı yöndeki güvenlik kameralarını tek tek toplayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, onlarca saatlik güvenlik kamera görüntüsü inceledi. Yapılan incelemelerde adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalışan polis ekipleri, kapkaççıların Muhammed Şerif B. ve Yusuf K. olduğunu tespit etti. Şahısların gidebileceği adresleri kontrol eden Beyoğlu polisi, kapkaççıları kıskıvrak yakaladı. Suçlarını itiraf eden iki şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kapkaççıların takibi ve turist kadının kovaladığı anlar kamerada

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu kadının yaşadığı kapkaç şokunun, öncesi ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kapkaççıların kadın turisti adım adım takip ettiği ve sonrasında ise çantayı çalarak kaçtığı, kadın turistin ise kovaladığı görülüyor.

Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı
Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı
Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı
Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı
Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı
Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı
Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı
Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı
Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı
Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı
Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı

YORUMLAR
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Son Dakika | Keşif yaptığı evlerden hırsızlık yapan şahsı Koçarlı polisi yakaladı Son Dakika | Keşif yaptığı evlerden hırsızlık yapan şahsı Koçarlı polisi yakaladı Adana'da kapkaç mağduru kadının yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasında Adana'da kapkaç mağduru kadının yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasında

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın turiste kapkaç şoku... Turistin kovaladığı kapkaççıları Beyoğlu polisi yakaladı - Son Dakika
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