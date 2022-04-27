Son dakika 3. sayfa: Talihsiz çifti traktör kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Talihsiz çifti traktör kazasında hayatını kaybetti

27.04.2022 00:58
Son dakika 3. sayfa: Talihsiz çifti traktör kazasında hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişi traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişi traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesinden Aydınlar Mahallesi istikametine seyir halindeki O.S. (46) idaresindeki 16 FAJ 24 plakalı traktör devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma kaza ile ilgili gerekli incelemeyi başlattı. - BURSA

YORUMLAR
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Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Traktör, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Talihsiz çifti traktör kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Talihsiz çifti traktör kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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