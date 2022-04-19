Son dakika 3. sayfa: Tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Tarihi eser operasyonu

19.04.2022 17:47
Son dakika 3. sayfa: Tarihi eser operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yatağan ilçesinde bir eve düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yatağan ilçesinde bir eve düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Yatağan'da oturan V.Y. ve O.Y. isimli şahısların evinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisini alan KOM Şube ekipleri, evde yapılan aramada, 57 adet sikke, 3 ok ucu, 6 bilezik, 3 yüzük, ruhsatsız tabanca, 4 dedektör, patlayıcı madde akü, 15 adet bakır çubuk, 140 adet tarihi eser niteliği taşıyan değerli taş ele geçirdi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA

Son dakika 3. sayfa: Tarihi eser operasyonu

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Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Yatağan, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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