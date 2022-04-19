Son dakika 3. sayfa: Tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yatağan ilçesinde bir eve düzenlenen tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Yatağan'da oturan V.Y. ve O.Y. isimli şahısların evinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisini alan KOM Şube ekipleri, evde yapılan aramada, 57 adet sikke, 3 ok ucu, 6 bilezik, 3 yüzük, ruhsatsız tabanca, 4 dedektör, patlayıcı madde akü, 15 adet bakır çubuk, 140 adet tarihi eser niteliği taşıyan değerli taş ele geçirdi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA