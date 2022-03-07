Son dakika 3. sayfa: Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar

07.03.2022 09:19
Son dakika 3. sayfa: Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Son dakika haber: Bursa'da ellerinde bulundurdukları Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bursa'da ellerinde bulundurdukları Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları Bizans dönemine ait ve çeşitli tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarihi eser satmaya çalışan şüphelilerin evlerine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 48 adet Bizans Dönemine ait adet olduğu değerlendirilen gümüş ve bronz sikke, 12 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda takılar, 5 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen ok uçları, 3 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje, 3 adet Lonsdalite (Elmas) olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ş., A.B ve F.Ö Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor. - BURSA

Son dakika 3. sayfa: Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bizans, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar - Son Dakika


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