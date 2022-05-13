Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki kazada oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki kazada oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti

13.05.2022 21:02
Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki kazada oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haber: Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Damlama Mahallesi TEM Otoyolu Tarsus-Pozantı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Başar (34) idaresindeki 01 BAY 47 plakalı oto kurtarma aracı, A.K. (31) idaresindeki 46 AEP 120 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada oto kurtarıcının sürücüsü Ahmet Başar olay yerinde hayatını kaybetti.

2 gün arayla aynı bölgede meydana gelen kazada 2 oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki kazada oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki kazada oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti

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TEM Otoyolu, Mersin, Tarsus, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki kazada oto kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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