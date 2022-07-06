Yine hastanede hayatını kaybeden İsmet Gerçek (28) ile birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Diğer yandan kazaya karışan minibüs Mustafa S.'nin (41) Tarsus'ta, otomobilde bulunan ve yaralanan N.G.(5)'nin tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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