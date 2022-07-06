Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

06.07.2022 15:04
Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün meydana gelen kazada yaralandıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Necati Toprak (28) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yine hastanede hayatını kaybeden İsmet Gerçek (28) ile birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Diğer yandan kazaya karışan minibüs Mustafa S.'nin (41) Tarsus'ta, otomobilde bulunan ve yaralanan N.G.(5)'nin tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Necati Toprak yönetimindeki 33 AIF 424 plakalı otomobil ile Mustafa S. idaresindeki 33 S 5137 plakalı servis minibüsü Altaylılar Mahallesi Abdullah Tokay Caddesi üzerinde çarpışmıştı. - MERSİN

YORUMLAR
500
Vali Pehlivan, sanayicilerle bir araya geldi Vali Pehlivan, sanayicilerle bir araya geldi Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:04 Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla yaralayan şahıs, aynı silahla intihar etti
15:03 Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek
14:54 Fenerbahçe'den yeni arma açıklaması! Medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılması istendi
14:53 Yabancı diplomatlarla görüşmelerinin izne bağlanmasına "çürümüşlük" diyen İmamoğlu'na Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu cehalettir
14:37 Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündem olan Tevfik Göksu, İBB'den yardım istedi!
14:29 Stranger Things'in başrolü David Harbour final sezonu için 32 kilo verdi! Sırrını soranlara "yemek yememek" cevabını verdi
14:17 Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm
14:11 İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
13:48 Futbolcular Birliği'nden Türk kulüpleriyle anlaşacak oyunculara şaşırtan uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 15:21:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Tarsus'taki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement