Son dakika 3. sayfa: Tartıştığı arkadaşını öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Tartıştığı arkadaşını öldürdü

19.03.2022 12:19
Son dakika 3. sayfa: Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı 04.00 sularında Arifiye ilçesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynayan Adem B. (47) ile Z.B.(52) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Z. B. pompalı tüfekle Adem B.'yi vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Adem B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adam B.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere SEAH Korucuk Kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezine kaldırılırken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Sakarya'da kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü Sakarya'da kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü Adana'da tiyatro festivali bileti için bir gün önceden sıraya girdiler Adana'da tiyatro festivali bileti için bir gün önceden sıraya girdiler

oyunlar, Arifiye, Sakarya, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tartıştığı arkadaşını öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:48 Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adama hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:25:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Tartıştığı arkadaşını öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement