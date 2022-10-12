Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste

Antalya Alanya'da yaşayan Duran G. (50) ile oğlu Cihat G. (28) arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba Duran G., yanında bulunan silahla oğlunu 4 yerinden yaraladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VURULAN GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Cihat G. sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Cihat G. hayatını kaybederken, baba Duran G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.