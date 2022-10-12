Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste - Son Dakika
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Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste

12.10.2022 22:17
Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste

Antalya'nın Alanya ilçesinde Duran G. ile oğlu Cihat G. arasında çıkan tartışma baba Duran G.'nin oğlunu silahla vurmasıyla bitti. Cihat G. vücuduna gelen 4 kurşun ile yaralandı. Yaralı genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baba Duran G. Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Antalya Alanya'da yaşayan Duran G. (50) ile oğlu Cihat G. (28) arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba Duran G., yanında bulunan silahla oğlunu 4 yerinden yaraladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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VURULAN GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Cihat G. sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Cihat G. hayatını kaybederken, baba Duran G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Mahmutlar, Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste - Son Dakika

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