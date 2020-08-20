Son dakika 3. sayfa: Tavşanlı'da trafik kazası, 1 yaralı - Son Dakika

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaza, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinden ilçe merkezine gitmekte olan A.T.' nin yönetimindeki 43 ABS 176 plakalı motosiklet yoldan çıkarak orta refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü A.T. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:38

Kaynak: İHA

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