Son dakika 3. sayfa: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

24.03.2022 13:15
Son dakika 3. sayfa: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberler: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Çevre yolu Çukurköy Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan Himmet K. idaresindeki 43 U 9446 ve Atilla T. idaresindeki 43 NN 799 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Son dakika 3. sayfa: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

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Tavşanlı, Kütahya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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