Son dakika 3. sayfa: Tek katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Tek katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi
06.01.2021 13:54
Son dakika gelişmesine göre Karabük'te elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Karabük'te elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde Kartaltepe Mahallesi İkbal Caddesi'nde meydana geldi. Yaşar Orhan isimli vatandaşa ait tek katlı bir evde elektrik kontağındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri çatıyı sardı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alırken, kimsenin kalmadığı ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
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