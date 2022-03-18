Son dakika 3. sayfa: Tekeri patlayan otomobil kaza yaptı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde tekeri patlayan otomobil devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gerger ilçe girişinde meydana geldi. Sengeto köyünden ilçeye gelen Zeynal A. idaresinde ki 34 AB 3210 plakalı otomobilin tekeri patlayınca yoldan çıkarak devrildi. Kazada Sürücü ve eşi Ceylan A. yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesine, oradan da Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN