Son dakika 3. sayfa: Tekeri patlayan otomobil kaza yaptı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Tekeri patlayan otomobil kaza yaptı

18.03.2022 11:19
Son dakika 3. sayfa: Tekeri patlayan otomobil kaza yaptı

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gerger ilçesinde tekeri patlayan otomobil devrildi.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde tekeri patlayan otomobil devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gerger ilçe girişinde meydana geldi. Sengeto köyünden ilçeye gelen Zeynal A. idaresinde ki 34 AB 3210 plakalı otomobilin tekeri patlayınca yoldan çıkarak devrildi. Kazada Sürücü ve eşi Ceylan A. yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesine, oradan da Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Son dakika 3. sayfa: Tekeri patlayan otomobil kaza yaptı

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OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPIP SÜRÜKLENMESİ, GÜVENLİK KAMERASINDA OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPIP SÜRÜKLENMESİ, GÜVENLİK KAMERASINDA

Adıyaman, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tekeri patlayan otomobil kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Tekeri patlayan otomobil kaza yaptı - Son Dakika
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