Son dakika haberleri: Tekirdağ'da korkunç kaza: Yolun ortasındaki dev boruya çarpıp kanala düştü- Dev brou ile kanalın arasında sıkışan aracın sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

- Tekirdağ'da korkunç kaza: Yolun ortasındaki dev boruya çarpıp kanala düştü

Dev brou ile kanalın arasında sıkışan aracın sürücüsü ağır yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da meydana gelen feci kazada, yolun ortasında dikilen dev boruya çarpıp kanala giren aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Altınova Mahallesi ile Barbaros Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Altınova'dan Barbaros istikametine doğru seyir halinde bulunan C.E. idaresindeki 59 DN 187 plakalı hafif ticari araç, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin bölgedeki altyapı çalışmaları için yolun ortasında dikili vaziyette bıraktığı boruya çarparak, borunun altında kazılı kanala düştü. Uyarı levhalarının eksik olduğu yolun ortasındaki altyapı çalışmaları alanındaki boru ile kanal arasında sıkışan aracın sürücüsü C.E. ağır yaralandı. Korkunç kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin çalışması ile araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın etkisi ile hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yolun ortasına ok gibi dikilen dev boru ve kanalın etkisiyle kazaya karışan araç ise hurdaya dönüştü. Daha sonra aracın olduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.