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Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı

19.02.2022 00:42

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yağma suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yağma suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çerkezköy ilçesinde 6136 SKM ve Nitelikli Yağma suçlarına ilişkin farklı adreslere operasyon gerçekleştirildi. 6 şüpheli şahsa yönelik yapılan çalışmalarda toplamda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü ve 40 adet 9x19 fişek ele geçirildi.

6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındıktan sonra emniyetteki sorgulamalarının ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı

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Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı Son dakika... Tekirdağ'da yağma operasyonu: 6 gözaltı Son dakika... Tekirdağ'da yağma operasyonu: 6 gözaltı

Çerkezköy, Tekirdağ, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da yağma operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika
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