Son dakika 3. sayfa: Teksas'ta küçük uçak düştü: 3 ölü - Son Dakika

ABD'nin Teksas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Bryan kentinde yer alan Coulter Field Havaalanı'nda küçük bir uçak düştü. Bryan Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı bildirildi. Federal Havacılık İdaresi ise düşen uçağın Piper PA24 tipi olduğunu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. - TEKSAS