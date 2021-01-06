Son dakika 3. sayfa: Telsizle polisin başına defalarca vuran saldırganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Telsizle polisin başına defalarca vuran saldırganın görüntüleri ortaya çıktı

06.01.2021 10:53
Son dakika 3. sayfa: Telsizle polisin başına defalarca vuran saldırganın görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Eskişehir'de gürültü yaptığı için uyardığı K.B.'nin saldırısına uğrayan polis memuru A.Ü. ile saldırgan arasında yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de gürültü yaptığı için uyardığı K.B.'nin saldırısına uğrayan polis memuru A.Ü. ile saldırgan arasında yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde K.B.'nin kendisini uyaran polis memuru A.Ü.'nün elinden aldığı telsizle başına vurduğu görülüyor.

Olay, Tepebaşı Kaymakamlığı girişinde 2019 yılının Temmuz ayında yaşanmıştı. Kaymakamlık girişinde görevli polis memuru A.Ü. (55) yüksek sesle telefonla konuşan K.B.'yi (27) gürültü yapmaması için uyardı. Bir müddet sonra ikili arasında tartışma çıktı ve K.B. polis memuruna saldırdı. Saldırgan yere düşerek bayılan A.Ü.'nün başına elinden aldığı telsizle defalarca vurdu. Sabah 04.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından yakalanıp adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklanırken, başından ağır yaralanan polis memuru A.Ü. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. K.B. hakkında açılan dava Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Yaklaşık 1,5 yıldır yargılama başlayamazken, olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda cep telefonuyla konuşan K.B. kendisini uyaran polis memuru A.Ü.'ye saldırıyor. K.B.'nin küfürler ederek elinden aldığı telsizle yerde yatan A.Ü.'nün başına vurma anları da görülüyor. - ESKİŞEHİR

Son dakika 3. sayfa: Telsizle polisin başına defalarca vuran saldırganın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika 3. sayfa: Telsizle polisin başına defalarca vuran saldırganın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika 3. sayfa: Telsizle polisin başına defalarca vuran saldırganın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika 3. sayfa: Telsizle polisin başına defalarca vuran saldırganın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika 3. sayfa: Telsizle polisin başına defalarca vuran saldırganın görüntüleri ortaya çıktı

Polis Memuru, Eskişehir, Tepebaşı, Arbede, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Telsizle polisin başına defalarca vuran saldırganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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