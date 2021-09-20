Son dakika 3. sayfa: TEM'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 aracın tünel içinde çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tem Otoyolu Gültepe Tüneli içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan 58 KC 625 plakalı Renault marka otomobil sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır ve 34 LPN 493 plakalı servis midibüsü çarpıştı. Otomobile çarpan servis minibüsü, savrularak tünelin duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafiğin tek şeritten sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ