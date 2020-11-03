Son dakika 3. sayfa: Tercan'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Tercan'da trafik kazası: 3 yaralı
03.11.2020 16:03
Son dakika haberleri... Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzurum - Erzincan kara yolu Tercan ilçesi tüneller mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum istikametinden Erzincan yönüne seyir halindeki 24 AAD 594 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
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